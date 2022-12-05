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ЗСУ відбили атаки біля 13 населених пунктів і 19 разів вдарили по районах зосередження ворога – штаб

Ольга Глущенко Понеділок, 5 грудня 2022, 07:14
українські військові, ілюстративне фото Генштабу

Сили оборони відбили атаки росіян біля 13 населених пунктів Донецької і Луганської областей, а також з неба і землі вдарили по районах зосередження ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських  окупантів у районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення.

На Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні обстріли населених пунктів Сопич, Сваркове і Заруцьке Сумської області.

На Слобожанському напрямку обстрілів з різнокаліберної артилерії, з боку противника, зазнали райони населених пунктів Тимофіївка, Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча, Дворічна, Тавільжанка та Богданівське Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області; Новоселівське, М’ясожарівка, Макіївка, Площанка на Луганщині та Ямполівка і Андріївка Донецької області.

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На Бахмутському та Авдіїівському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій і намагаються покращити тактичне положення. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Соледар, Часів Яр, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Кліщіївка, Опитне, Курдюмівка, Залізне, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Веселе, Красногорівка, Марʼїнка, та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новосілка, Нескучне, Золота Нива і Пречистівка на Донеччині та Новоандріївка, Новоданилівка, Залізничне, Гуляйполе, Червоне і Дорожнянка Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони понад двадцяти населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Російські окупанти не припиняють вогневого терору цивільного населення міста Херсон.

За наявною інформацією, у Скадовському районі Херсонської області противник посилив адміністративно-поліцейський режим та ввів комендантську годину. Переміщення між населеними пунктами заборонено цілодобово, пересування в населених пунктах дозволено тільки вдень.

Штаб повідомляє, що підтверджено ураження Силами оборони району зосередження живої сили ворога в Якимівському районі Запорізької області. Втрати противника складають до 30 військовослужбовців пораненими та понад – 10 мертвими.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

У той же час ЗСУ збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 4 БПлА окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та ОВТ, а також один інший важливий об’єкт противника.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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