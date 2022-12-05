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Вночі ворог вдарив по Кривому Рогу: є загиблий і поранені

Ольга Глущенко Понеділок, 5 грудня 2022, 06:30
Вночі ворог вдарив по Кривому Рогу: є загиблий і поранені
ФОТО З YOU TUBE КРИВИЙ РІГ МОЄ МІСТО

Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу, влучивши у промислове підприємство, один працівник загинув, ще троє людей отримали поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко

Деталі: Резніченко повідомив, що окупанти поцілили у промислове підприємство.

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"Убили працівника. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху", – йдеться в повідомленні.

Крім того, ще троє людей дістали поранення, яких доправили до місцевої лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Також ворог з важкої артилерії накрив Марганецьку громадау Нікопольського району. Обійшлося без потерпілих.

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Що передувало: Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вночі 5 грудня пролунали "декілька потужних вибухів".

Теми: Кривий Рігобстрілвійна
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