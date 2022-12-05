Вночі ворог вдарив по Кривому Рогу: є загиблий і поранені
Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу, влучивши у промислове підприємство, один працівник загинув, ще троє людей отримали поранення.
Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко
Деталі: Резніченко повідомив, що окупанти поцілили у промислове підприємство.
"Убили працівника. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху", – йдеться в повідомленні.
Крім того, ще троє людей дістали поранення, яких доправили до місцевої лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Також ворог з важкої артилерії накрив Марганецьку громадау Нікопольського району. Обійшлося без потерпілих.
Що передувало: Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вночі 5 грудня пролунали "декілька потужних вибухів".