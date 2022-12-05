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Нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності

"Європейська правда"Понеділок, 5 грудня 2022, 07:37
фото: twitter ЄП

5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Встановлена гранична ціна на нафту і нафтопродукти та оливи, що походять з Росії або експортуються з неї, на рівні 60 доларів за барель.

Рішення також передбачає заборону на пов'язане з транспортуванням надання технічної допомоги, брокерських послуг або фінансування чи фінансової допомоги.

Оскільки гранична ціна може періодично переглядатися з метою адаптації до ринкової ситуації, рішення також встановлює перехідний період у 90 днів після кожної зміни граничної ціни, щоб забезпечити послідовне застосування граничної ціни всіма операторами.

Функціонування механізму граничної ціни буде переглядатися кожні два місяці з метою реагування на розвиток ситуації на ринку, і буде встановлюватися на рівні, щонайменше, на 5% нижче середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на основі даних Міжнародного енергетичного агентства.

Групи семи, а також Австралія тако само запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Російської Федерації, на рівні 60 доларів США за барель.

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Слід зазначити, що з 5 лютого 2023 рок набуде чинності заборона морського транспортування російських нафтопродуктів.

Нагадаємо, Європейська комісія підготувала дев'ятий пакет санкцій проти Росії, який можуть затвердити вже за тиждень.

Теми: Росіянафтасанкції
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