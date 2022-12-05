Російська авіація продовжить наземні атаки на низькому рівні - розвідка Британії

Британська розвідка вважає, що російські ВПС через погану погоду взимку та кілька інших проблем зберігатимуть низький рівень наземних атак по українських силах.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії у понеділок, пише "Європейська правда".

У зведенні відзначається, що останніми місяцями кількість вильотів російських тактичних бойових літаків над Україною значно скоротилася. Сьогодні російські літаки, ймовірно, здійснюють десятки вильотів на день, тоді як у березні 2022 їх кількість досягала 300 на день.

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"Росія втратила вже понад 60 літаків у ході конфлікту, включаючи, ймовірно, додаткові винищувач-бомбардувальник Су-24М та штурмовик Су-25 минулого тижня.

Скорочення кількості вильотів, ймовірно, є результатом триваючої високої загрози з боку українських сил ППО, обмеження кількості льотних годин, доступних для російських літаків, і погіршення погоди", - йдеться у огляді.

Оскільки російська тактика наземних атак переважно залежить від візуальної ідентифікації та некерованих боєприпасів, російські ВПС, ймовірно, зберігатимуть низький рівень наземних атак в умовах поганої зимової погоди, вважають британські розвідники.

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Напередодні британська розвідка повідомила, що Кремлю буде все важче підтримувати схвалення війни серед росіян.