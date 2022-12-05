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Нідерландська слідча група зібрала в Україні докази для Міжнародного кримінального суду

"Європейська правда"Понеділок, 5 грудня 2022, 10:03

Нідерландська судово-слідча група, яка розслідувала воєнні злочини в Україні протягом останніх кількох тижнів, повернулася додому з доказами, які будуть передані прокуратурі Міжнародного кримінального суду.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Нідерландів, пише "Європейська правда".

До складу команди входять криміналісти, слідчі з Королівської військової поліції (KMar), доповнені експертами з інших оборонних підрозділів.

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"Команда виконувала свою роботу у важких умовах. Серед іншого, було зібрано докази, опитано свідків та проведено ДНК-експертизи. Крім того, було забезпечено захист цифрової інформації, наприклад, з камер та комп'ютерів. Їхні докази передаються до МКС. Там буде визначено, чи переходити до кримінального переслідування", - йдеться у заяві.

Це вже вдруге команда з Нідерландів працювала в Україні. Вона також проводила там розслідування у травні цього року. Ще один візит експертів в Україну заплановано на весну 2023 року.

"Розгортання, безумовно, не обійшлося без ризику. Останнім часом росіяни дуже активно здійснюють ракетні обстріли по всій країні. Цими розслідуваннями команда робить важливий внесок у боротьбу з порушеннями міжнародного права", - зазначають в уряді Нідерландів.

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Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон вважає, що російського лідера Владіміра Путіна необхідно переслідувати за воєнні злочини, скоєні в Україні.

Теми: НідерландиУкраїнасудкримінал
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