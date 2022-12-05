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Пригожин просить покарати Youtube та Google в Росії за "брехню"

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 5 грудня 2022, 10:14
Пригожин просить покарати Youtube та Google в Росії за брехню
Євген Пригожин, фото ТАСС

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин просит Генпрокуратуру Росії зупинити поширення "недостовірної інформації" через Google та Youtube, вживши "найжорстокіших заходів" проти останньої.

Джерело: Пригожин від імені своєї компанії "Конкорд" 

Пряма мова: "Необхідно терміново зупинити поширення недостовірної суспільно значущої інформації під виглядом достовірних повідомлень, що створює загрозу масового порушення громадського порядку, а також інформації, спрямованої на дискредитацію виконання державними органами РФ своїх повноважень, обмеживши доступ до вказаної платформи, а також визнати діяльність акціонера YouTube - Google, що створює загрозу обороноздатності країни і безпеці держави, небажаною на території РФ".

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Деталі: Зокрема, він закликав вжити найжорстокіших заходів проти YouTube, оскільки, як стверджує Пригожин, ця онлайн-платформа грубо порушує російське законодавство.

Довідково: Після того, як почалася війна в Україні і західні країни ввели санкції проти Росії, цензура в РФ звинуватила відеосервіс компанії YouTube у поширенні дезінформації та розпалюванні протестів. У березні Google призупинив більшість своїх комерційних операцій в країні, включаючи всю рекламу.

У травні Google повідомила, що, незважаючи на фактичне припинення діяльності свого російського офісу, компанія планує залишити безкоштовні сервіси, такі як Пошук, YouTube, Карти та Gmail, доступними в Росії.

ВІДЕО ДНЯ

YouTube потрапив під критику російських регуляторів за блокування кремлівських каналів і відмову видалити контент, який Росія наказала закрити. Але російський уряд досі не заблокував сервіс, який дуже популярний в Росії.

Теми: соцмережіРосіяВагнерінтернет
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