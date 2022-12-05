Жодна країна не надала Україні розвідданих про наступ росіян – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що попри попередження партнерів про майбутнє російське вторгнення, ніхто не надавав Україні конкретних розвідувальних даних про наступ росіян.

Джерело: Financial Times

Деталі: Зеленський заявив, що, незважаючи на публічні попередження західних офіційних осіб, Києву ніколи не надавали розвідувальних даних, на основі яких він міг би діяти, про майбутню російську атаку.

Пряма мова Зеленського: "Ніхто не показував нам конкретних матеріалів, що це буде з того чи іншого напрямку".

Деталі: Відзначається, що Зеленський неодноразово намагався зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну напередодні вторгнення 24 лютого.

Зеленський хотів сказати Путіну, що це буде "великою помилкою, великою трагедією", але російський лідер не відповідав на його дзвінки.

"Ми воюємо проти божевільних людей", - говорить Зеленський про російське керівництво.

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Президент вважає, що Україна повинна звільнити всі свої території від російської окупації, інакше війна просто відновиться пізніше.

Проте успіх контрнаступу України залежатиме від того, скільки новітнього озброєння готові надати їй союзники і, насамперед, США.

Журналісти вважають, що інтереси Києва і Заходу можуть розійтися: "Смерть, руйнування і гнів через російські військові злочини загартували українську громадську думку проти компромісів з Москвою".

Зокрема, деякі союзники побоюються, що спроба України повернути Крим може призвести до небезпечної ескалації з боку Путіна, можливо, із застосуванням ядерної зброї.

Вже зараз лунають слабкі заклики до переговорів з Росією, заклики, які Зеленський відкидає: "Світ не є лікарем з великим досвідом, він не є лікарем Путіна, і Путін не є пацієнтом цього світу".

Дипломати, які стежили за президентством Зеленського, кажуть, що він не довіряє західним мотивам і все ще боїться зради.

Так, західні офіційні особи іноді виявляли, що домовленості, які обговорювалися в приватному порядку, негайно поширювалися в соціальних мережах президентом або його співробітниками, не залишаючи партнерам жодного шансу на відступ.