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По всій Україні повітряна тривога: ворог випустив ракети

Альона Мазуренко Понеділок, 5 грудня 2022, 12:30
По всій Україні повітряна тривога: ворог випустив ракети
мапа alerts.in.ua

Станом на 13.41 5 грудня у більшості областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ракет.

Джерело: мапа тривог

Деталі: Глава Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що ворог здійснив пуски ракет: "Прошу мешканців області не ігнорувати провітряну тривогу та негайно пройти в укриття".

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Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ворожі крилаті ракети помітили у повітрі. 

Мер Кременчука Малецький відзначив, що можливі удари по об'єктах енергетики. Він закликав громадян закрити вікна та максимально зберігати тепло в приміщеннях.

Глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що в області працює ППО.

ВІДЕО ДНЯ

У Вінницькій ОВА заявили, що у повітрі над Україною багато ворожих ракет.

Повітряна тривога почалась у центральних областях України, на півдні та сході, а згодом поширилася і на захід. 

Станом на 13.44 тривога триває по всій території материкової України.

Теми: повітряна тривогаобстрілУкраїна
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