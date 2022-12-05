Протестувальники у столиці Монголії увірвалися в будівлю уряду – ЗМІ

Під час мітингу через крадіжку вугілля в столиці Монголії Улан-Батор 5 грудня протестувальники увірвалися в Палац уряду.

Джерело: монгольське новинне агентство Sonin, Telegram-канал Baza, видання News.mm

Деталі: ЗМІ повідомляють, що під час протесту 5 грудня мітингувальники увірвалися в будівлю парламенту. Чотирьох співробітників служби безпеки Державного палацу обезголовили. Унаслідок штовханини щонайменше кілька людей були розчавлені.

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Протести в Улан-Батор тривають уже третій день. Вони почалися після повідомлень про крадіжку вугілля. За інформацією ЗМІ, йдеться про 6,5 мільйона тонн вугілля вартістю 60 трильйонів тугриків (1,8 мільярда доларів США).

Демонстранти вимагають назвати імена та притягнути до відповідальності тих, хто незаконно експортував вугілля.