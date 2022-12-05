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У багатьох областях України лунали вибухи та працювала ППО

Роман ПетренкоПонеділок, 5 грудня 2022, 14:33
ППО збила ракету над київщиною 5 грудня, фото поліції

ЗМІ, влада та телеграм-канали пишуть про вибухи у деяких регіонах після першої хвилі російських ракет в обід 5 грудня.

Джерело: "Суспільне", голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, кореспонденти УП, голова Київської ОВА Олексій Кулеба

Деталі: Повідомляється про вибухи в Запоріжжі.

Також жителі Черкащини повідомляють про "звуки, схожі на вибухи".

Телеграм-канали, як відслідковують ракетні атаки, пишуть про роботу ППО у Вінницькій, Черкаській та Київській областях.

Кім повідомив, що українські льотчики "творять чудеса", але без подробиць.

Раніше у ЗМІ писали про успішну роботу ППО в Харківській області.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Кореспонденти УП повідомляють про вибухи в Одесі та області. Попередньо були збиття та приліт.

Кулеба повідомив, що на Київщині працює ППО, але ще є ракети, які рухаються в бік області.

Кореспонденти УП повідомляють про вибухи у Вінниці.

"Суспільне" пише про вибухи в Херсоні.

Теми: Вінницька областьЧеркаська областьЗапоріжжяППО
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