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Є влучання у Запорізькій області: загинули люди, зруйновані будинки

Альона Мазуренко Понеділок, 5 грудня 2022, 13:50
Є влучання у Запорізькій області: загинули люди, зруйновані будинки
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У селі Новософіївка  у Запорізькій області внаслідок ворожого ракетного удару зруйновані кілька приватних будинків, є загиблі і постраждалі.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Дослівно: "Запорізька область, с. Новософіївка. Зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані. ДСНС та швидка вже працюють на місці події".

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Оновлено: Згодом Тимошенко повідомив, що внаслідок ворожого удару у Новософіївці загинуло 2 людини, ще 3 людини отримали поранення.
Зокрема, внаслідок російських обстрілів поранено маленьку дитину – 1 рік і 10 місяців.

Деталі: Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що у Запоріжжі пролунало кілька вибухів.

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За словами секретаря, частина з них – це відлуння ворожих прильотів у передмісті. Ще частина – вдала робота сил ППО.

Він також наголосив на тому, що існує вірогідність повторної атаки ворога.

Теми: Запорізька областьвійнажертви
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