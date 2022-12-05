Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Є влучання у Запорізькій області: загинули люди, зруйновані будинки

Альона Мазуренко Понеділок, 5 грудня 2022, 14:50
мапа deepstatemap

У селі Новософіївка  у Запорізькій області внаслідок ворожого ракетного удару зруйновані кілька приватних будинків, є загиблі і постраждалі.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Дослівно: "Запорізька область, с. Новософіївка. Зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані. ДСНС та швидка вже працюють на місці події".

Оновлено: Згодом Тимошенко повідомив, що внаслідок ворожого удару у Новософіївці загинуло 2 людини, ще 3 людини отримали поранення.
Зокрема, внаслідок російських обстрілів поранено маленьку дитину – 1 рік і 10 місяців.

Деталі: Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що у Запоріжжі пролунало кілька вибухів.

За словами секретаря, частина з них – це відлуння ворожих прильотів у передмісті. Ще частина – вдала робота сил ППО.

ВІДЕО ДНЯ

Він також наголосив на тому, що існує вірогідність повторної атаки ворога.

Теми: Запорізька областьвійнажертви
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Заборона чотирьох росканалів та експорту на 2,3 млрд євро: ЗМІ дізнались подробиці нових санкцій ЄС

Енергосистема відновлюється після ракетної атаки, потрібно ще кілька діб – Укренерго

У Мелітополі підірвали колаборанта-соратника Киви

У Росії запасів ракет ще на кілька масштабних атак – Буданов

фото, відеоУкраїна повернула з полону 60 військових, серед яких оборонці Маріуполя - ОП

Зеленський приїхав на Донбас і записав звідти привітання для ЗСУ

Усі новини...
Запорізька область
Окупанти 2 дні тримали цивільних на блокпосту у Василівці: били і перевіряли – мер
ССО вирахували, артилерія ліквідувала: у Пологах знищили ворожий РЕБ
ЗСУ передали "привіт" росіянам на Мелітопольщині: десятки загиблих окупантів – мер
Останні новини
16:29
Українка відмовилася від премії за свободу преси, яку їй присудили разом з росіянином Венедіктовим
16:28
відеоОмбудсман показав росіян, яких Україна віддала під час обміну 6 грудня
16:21
Перша армія світу: як українці вітають з Днем ЗСУ усіх причетних
16:20
Україна та Молдова планують будівництво автомобільного мосту через Дністер на кордоні
16:17
Заборона чотирьох росканалів та експорту на 2,3 млрд євро: ЗМІ дізнались подробиці нових санкцій ЄС
16:15
Північна Македонія скасувала рішення про надання громадянства ексдепутату-утікачу Онищенку
16:04
Кулеба: Розмова про системи Patriot рухається зі швидкістю танка, але просувається
16:04
В Бєлгородській області РФ почали формувати батальйони територіальної оборони
15:50
В Одесі повернули світло критичній інфраструктурі, деякі райони вже з водою і теплом
15:41
Росія у понеділок випустила по Україні ракет на $400-500 млн
Усі новини...