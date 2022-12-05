Є влучання у Запорізькій області: загинули люди, зруйновані будинки

У селі Новософіївка у Запорізькій області внаслідок ворожого ракетного удару зруйновані кілька приватних будинків, є загиблі і постраждалі.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Дослівно: "Запорізька область, с. Новософіївка. Зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані. ДСНС та швидка вже працюють на місці події".

Оновлено: Згодом Тимошенко повідомив, що внаслідок ворожого удару у Новософіївці загинуло 2 людини, ще 3 людини отримали поранення.

Зокрема, внаслідок російських обстрілів поранено маленьку дитину – 1 рік і 10 місяців.

Деталі: Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що у Запоріжжі пролунало кілька вибухів.

За словами секретаря, частина з них – це відлуння ворожих прильотів у передмісті. Ще частина – вдала робота сил ППО.

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Він також наголосив на тому, що існує вірогідність повторної атаки ворога.