Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Молдові перебої з електропостачанням на тлі ударів РФ по Україні

"Європейська правда"Понеділок, 5 грудня 2022, 15:40

Державне підприємство Молдови Moldelectrica повідомляє про порушення в системі електропостачання 5 грудня на тлі ракетних ударів РФ по Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Noi.md.

"Можливі відключення електроенергії", - повідомили в компанії.

Раніше віце-прем’єр Андрей Спину повідомив, що у разі виникнення такої ситуації всі державні служби готові втрутитися і відновити електропостачання в обмежені терміни.

"Я закликаю до обережності та готовності", - закликав він.

5 грудня на тлі ударів РФ по Україні на перебої з електроенергією почали скаржитися жителі Кишинева. А жителі лівого берега Дністра кажуть, що у них скоро зникне електрика. Влада поки не повідомляла про конкретні відключення.

Нагадуємо, що 23 листопада після ракетних ударів РФ по Україні  у Республіці Молдова відбулися масові відключення електроенергії. Тисячі споживачів залишилися без світла, а деякі з них були підключені лише наступного дня.

ВІДЕО ДНЯ

Інцидент повторився після того, як вперше стався 15 листопада. У зв'язку з відключенням електроенергії залишався заблокованим електротранспорт, у містах виникали затори на дорогах через непрацюючі світлофори. Крім того, частково або повністю були недоступні послуги телефонних операторів Moldcell, Orange та Moldtelecom.

Теми: МолдоваенергетикавійнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоНа супутникових знімках російської авіабази в Енгельсі видно пошкоджений літак

відеоОмбудсман показав росіян, яких Україна віддала під час обміну 6 грудня

Заборона чотирьох росканалів та експорту на 2,3 млрд євро: ЗМІ дізнались подробиці нових санкцій ЄС

Енергосистема відновлюється після ракетної атаки, потрібно ще кілька діб – Укренерго

У Мелітополі підірвали колаборанта-соратника Киви

У Росії запасів ракет ще на кілька масштабних атак – Буданов

Усі новини...
Молдова
Румунія почала постачати газ до Молдови
В Україну не пустили прихильника "русского міра", який "підтримує Путіна"
Не Росії розповідати, хто занурив Молдову в пітьму – МЗС країни
Останні новини
17:58
В Одесі знову обшуки, на цей раз у Бюро судмедекспертиз – ЗМІ
17:55
Дефіцит в енергосистемі після останньої атаки становить 19% – Шмигаль
17:37
У Харкові новорічну ялинку встановлять у метро
17:36
фотоКосово: поліція силою зайшла в будівлі муніципалітетів у сербських регіонах, де мають відбутись нові вибори
17:26
Mercedes-Benz відкрив свій перший у світі дилерський центр тільки для електромобілів
17:15
Росіяни обстріляли Херсон, є загиблий
17:10
ЄС намагається узгодити верхню межу ціни на газ, розглядає "стелю" в 220 євро
17:08
відеоСБУ показала знищення російського Т-80, який "кошмарив" військових
17:00
H&M закрив свій останній магазин у Росії
16:50
ВМС: у Чорному морі чергують два кораблі з "калібрами"
Усі новини...