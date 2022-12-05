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На Одещині є влучання в два інфраструктурні об’єкти

Роман ПетренкоПонеділок, 5 грудня 2022, 14:44
На Одещині є влучання в два інфраструктурні об’єкти
фото повітряних сил

Офіс президента повідомив, що внаслідок масованої ракетної атаки росіян в обід 5 грудня пошкоджені два інфраструктурних об’єкти в Одеській області.

Джерело: заступник голови ОП Кирило Тимошенко, міськрада Одеси

Пряма мова Тимошенка: "Внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурних об’єкти.

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Одна особа госпіталізована".

Деталі: Одеська міськрада повідомила, що через знеструмлення частини міста в результаті ворожих обстрілів роботу громадського електричного транспорту було призупинено.

Також наразі в Одесі всі міські котельні зупинені. Робота буде відновлена після відновлення електро- та водопостачання.

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Теми: Одеса
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