На Одещині є влучання в два інфраструктурні об’єкти
Понеділок, 5 грудня 2022, 15:44
Офіс президента повідомив, що внаслідок масованої ракетної атаки росіян в обід 5 грудня пошкоджені два інфраструктурних об’єкти в Одеській області.
Джерело: заступник голови ОП Кирило Тимошенко, міськрада Одеси
Пряма мова Тимошенка: "Внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурних об’єкти.
Одна особа госпіталізована".
Деталі: Одеська міськрада повідомила, що через знеструмлення частини міста в результаті ворожих обстрілів роботу громадського електричного транспорту було призупинено.
Також наразі в Одесі всі міські котельні зупинені. Робота буде відновлена після відновлення електро- та водопостачання.