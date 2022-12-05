На території Молдови після обстрілу РФ впала ракета
На території Молдови поруч з українським кордоном після чергового ракетного удару РФ по Україні виявили ракету.
Про це повідомляють молдовські ЗМІ, серед яких Newsmaker, пише "Європейська правда".
Співробітники МВС виявили ракету поруч з кордоном, поблизу міста Бричани. Як зазначають, її знашов патруль прикордонної поліції, оскільки у зв’язку з обстрілами контроль за кордоном посилили.
Район очепили поліція та прикордонники, очікують прибуття спеціалізованих служб.
Нагадаємо, попередній такий інцидент стався вранці 31 жовтня - на територію Молдови впали фрагменти ракети, збитої українською зенітною системою після атаки безпілотника на Дністровську греблю на українській території за 1 км від греблі в селі Наславча. У зв’язку з цим МЗС Молдови оголосило про вислання одного російського дипломата після інциденту; у відповідь РФ вислала одного молдовського дипломата.
Під час обстрілу 10 жовтня щонайменше три ракети пролетіли над територією Молдови, у зв’язку з чим молдовське МЗС викликало російського посла.