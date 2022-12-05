Сили ППО збили десятки ракет під час масованої атаки

Протиповітряна оборона почала звітувати про роботу під час масованої атаки Росіян в обід 5 грудня – вже відомо про десятки збитих ракет над Київською, Полтавською та Дніпропетровською областями.

Джерело: КМВА, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Деталі: Зазначається, що у районі повітряного простору Києва було зафіксовано 10 ракет, з них 9 знищених.

Лунін повідомив, що сили ППО в області відпрацювали "на повну", збили "до 10 російських ракет", прильотів не було.

За даними очільника Дніпропетровщини, захисники з повітряного командування "Схід" збили 15 російських ракет.