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Сили ППО збили десятки ракет під час масованої атаки

Роман ПетренкоПонеділок, 5 грудня 2022, 15:49
Сили ППО збили десятки ракет під час масованої атаки
фото ілюстративне, повітряні сили

Протиповітряна оборона почала звітувати про роботу під час масованої атаки Росіян в обід 5 грудня – вже відомо про десятки збитих ракет над Київською, Полтавською та Дніпропетровською областями.

Джерело: КМВА, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Деталі: Зазначається, що у районі повітряного простору Києва було зафіксовано 10 ракет, з них 9 знищених.

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Лунін повідомив, що сили ППО в області відпрацювали "на повну", збили "до 10 російських ракет", прильотів не було.

За даними очільника Дніпропетровщини, захисники з повітряного командування "Схід" збили 15 російських ракет.

Теми: обстрілРосіяППОвійна
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