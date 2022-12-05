ППО у понеділок збила більше 60 російських ракет, летіло понад 70

У понеділок 5 грудня українські повітряні сили збили більше 60 ракет випущених Росією по території України.

Джерело: повідомлення Повітряних сил

Дослівно: "Загалом випущено понад 70 ракет. За попередньою інформацією пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювались із восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області.

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Також противник завдав удару 22-ма крилатими ракетами типу "Калібр" із кораблів Чорноморського флоту.

Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилами ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П".

Деталі: Повітряники повідомили, що загалом збито понад 60 ракет окупантів, а до відбиття нападу залучали зенітні ракетні підрозділи, авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил ЗС України та інших складових Сил оборони.