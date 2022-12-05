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WSJ: США надіслали Україні HIMARS із обмеженою дальністю ударів, щоб ними не можна було уразити РФ

"Європейська правда"Понеділок, 5 грудня 2022, 19:54
HIMARS, фото AFP via Getty Images

Сполучені Штати Америки таємно модифікували передані Україні пускові установки HIMARS таким чином, щоб вони не могли бути використані для запуску ракет великої дальності по території Росії – так Вашингтон намагався уникнути ескалації війни.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", газеті The Wall Street Journal на умовах анонімності розповіли американські посадовці.

Співрозмовники видання стверджують, що Пентагон модифікував пускові установки HIMARS таким чином, щоб вони не могли стріляти ракетами великої дальності, зокрема ATACMS, які мають дальність польоту майже 300 кілометрів.

Стверджується, що під час домовленостей про передання HIMARS президент Володимир Зеленський особисто пообіцяв США, що вони не будуть використовуватися для нанесення ударів по цілях на російській території.

Крім того, адміністрація Джо Байдена постійно наголошувала на ризиках надання Києву далекобійної зброї. Українська сторона стверджує, що таке озброєння потрібне для уражання складів російських сил, розташованих у глибокому тилу на окупованій території.

Натомість у Вашингтоні побоюються, що направлені ними системи можуть бути використані для ударів по цілях на території Росії, що призведе до ескалації війни. З цих міркувань зокрема Україна так і не отримала ATACMS, а також безпілотники MQ-1C Gray Eagle.

Водночас у США визнають, що Україна досі виконувала зобов'язання не використовувати американську зброю для ударів по російській території. За словами українських посадовців, це свідчить про те, що Києву можна довіряти зброю більшої дальності.

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Дискусія про постачання далекобійної зброї у США активізувалася на тлі постійних обстрілів Росією української енергетичної інфраструктури. Деякі американські посадовці вважають, що далекобійна зброя могла б допомогти Києву попереджати більше ударів, оскільки постачання засобів протиповітряної та протиракетної оборони не настільки швидке.

Станом на зараз Україна отримала 20 пускових установок HIMARS і великий запас ракет із супутниковим наведенням з дальністю польоту майже 80 кілометрів. Ці ракети українські військові ефективно застосовують для нанесення ударів по російських складах боєприпасів, об'єктах матеріально-технічного забезпечення та командних центрах на окупованій території.

Теми: СШАзброяРосіявійна
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