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Чорногорія підписала з Україною декларацію про підтримку її вступу до ЄС

"Європейська правда"Понеділок, 5 грудня 2022, 20:18

Чорногорія підписала з Україною декларацію про підтримку її євроатлантичної перспективи.

Про це повідомляє Balkan Insight, пише "Європейська правда".

Декларацію підписали прем’єр Чорногорії Дрітан Абазович, який невдовзі складе повноваження, та президент України Володимир Зеленський. Як зазначають у Twitter уряду Чорногорії, зустріч лідерів перед підписанням відбулася у форматі відеоконференції, на ній був присутній також посол України Олег Герасименко.

"Україна захищає цінності цивілізації, яка вирішила жити у мирі й демократії. Ми сподіваємося на мир і віримо, що він настане. До того, як це станеться, ви можете розраховувати на всебічну підтримку Чорногорії", - зазначив Дрітан Абазович.

У червні Абазович приїздив до Києва разом з прем’єром Албанії Еді Рамою і тоді висловився на підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. 

25 листопада до Києва приїздив міністр внутрішніх справ Чорногорії та анонсував найбільший з досі наданих пакетів допомоги. 

Нагадаємо, прочорногорським силам вдалося ініціювати та провести вотум недовіри уряду Абазовича через скандальне рішення підписати угоду з Сербською православною церквою. За задумом, вотум недовірик мав дати старт достроковим парламентським виборам, але замість цього відкрив двері для реваншу антизахідних сил.

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"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті Переворот по-чорногорськи: що може завадити захопленню влади дружніми до Кремля силами.

Теми: євроінтеграціяЄСЧорногоріяУкраїна
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