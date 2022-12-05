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Зеленський про РФ: Щось просто підписати з цими терористами – миру не буде

Валентина РоманенкоПонеділок, 5 грудня 2022, 21:28
Володимир Зеленський. фото ОП

Черговий масований ракетний удар Росії по Україні в річницю підписання Будапештського меморандуму свідчить, що будь-які домовленості з державою-терористом неможливі.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні 5 грудня

Деталі: Глава дежави наголосив: коли один терорист дестабілізує життя всіх, зупинити терор – це спільне завдання.

Цієї ночі він планує говорити про це у своєму звернені до експертної спільноти американського Інституту вивчення війни й до всіх друзів України у США.

Зеленський зазначив, що нинішньою ракетною атакою Росія "відзначила" чергову річницю підписання Будапештського меморандуму. Документа, чия доля дає відповіді на багато й сьогоднішніх запитань про Росію.

Пряма мова: "Щось просто підписати з цими терористами – миру не буде. Щось просто погодити з ними – точно порушать. Віддати Росії хоча б щось з елементів безпеки інших означає нову війну.

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Тому й потрібне принципове продовження наявної політики сумлінних держав світу: тільки демонтаж російських терористичних можливостей, тільки звільнення всієї нашої землі й тільки притягнення вбивць до відповідальності може дати мир. Вірю, прийдемо до цього".

Теми: ЗеленськийвійнапереговориРосія
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