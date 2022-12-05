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Данілов про наслідки атаки РФ і "ноу-хау": Найбільші проблеми будуть на Одещині

Олена РощінаПонеділок, 5 грудня 2022, 22:16

Через останні ракетні удари Росії по об'єктах енергетики України передбачаються проблеми в забезпеченні електроенергією Одеської області, для решти областей великих проблем не повинно виникнути.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону "Суспільне"

Пряма мова: "Ворог не змінює в цьому випадку свою тактику. Він хоче нас заморозити… І в них нічого не вийде. 

Я впевнений, що наші фахівці найближчим часом полагодять те, що наразі знищено під час саме цих обстрілів. Будуть невеликі проблеми щодо Одеської області. По решті території ми не бачимо великих проблем. До цього наші фахівці готові. 

Більше того, ми вже розуміємо, в який спосіб нам діяти, коли ми розуміємо, що найближчим часом буде атака. Це вже наше ноу-хау, наших енергетиків, які спільно зі службами відпрацьовують ці питання".

Деталі: Секретар РНБО також зазначив, що сили ППО збивають усе більше ворожих ракет, що свідчить фаховість українських захисників і про внесок партнерів, які допомагають Україні сучасними засобами боротьби.

Водночас, Данілов зазначив, що ракет у Росії більше не стає.

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Пряма мова: "Ми розраховували 4-5 потужних атак, ми не казали 2-3. Потужна атака – ми вважаємо, по 100-110 ракет, як було до цього, якщо ворог не отримує з тих країн, з якими він зараз веде перемовини, додаткових ракет для цих обстрілів. Те, що стосується ракет, дійсно у ворога їх не збільшується. І з 24 лютого він постійно зменшує цей обсяг".

Цьому передувало: 5 грудня Росія завдала восьмого масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України, запустивши понад 70 ракет. Українське ППО збило понад 60 з них. Було зафіксоване влучання в енергооб'єкти в трьох областях: Київській, Вінницькій та Одеській. У деяких регіонах виникли проблеми з електроенергією та водопостачанням.

Теми: ДаніловвійнаелектроенергіяОдеська область
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