У Запоріжжі прогриміли вибухи

Сьогодні вночі у Запоріжжі пролунали вибухи, у місті та області оголошена повітряна тривога.

Джерела: "Суспільне" у Telegram, читачі "УП"

Деталі: Кореспондент "Суспільного" повідомив, що у Запоріжжі чутно звуки вибухів.

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Інформацію також підтвердили читачі "Української правди". Вони розповіли, що у місті було чути три дуже гучні вибухи.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв закликав містян перебувати в укриттях.

"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!" – написав він у Telegram.

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Оновлено о 1:30. Куртєв повідомив, що можна покидати укриття. У Запоріжжі закінчилася повітряна тривога.