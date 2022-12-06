У Запоріжжі прогриміли вибухи
Вівторок, 6 грудня 2022, 01:20
Сьогодні вночі у Запоріжжі пролунали вибухи, у місті та області оголошена повітряна тривога.
Джерела: "Суспільне" у Telegram, читачі "УП"
Деталі: Кореспондент "Суспільного" повідомив, що у Запоріжжі чутно звуки вибухів.
Інформацію також підтвердили читачі "Української правди". Вони розповіли, що у місті було чути три дуже гучні вибухи.
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв закликав містян перебувати в укриттях.
"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!" – написав він у Telegram.
Оновлено о 1:30. Куртєв повідомив, що можна покидати укриття. У Запоріжжі закінчилася повітряна тривога.
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