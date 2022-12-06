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У Запоріжжі прогриміли вибухи

"Українська правда"Вівторок, 6 грудня 2022, 00:20
У Запоріжжі прогриміли вибухи
Ілюстративне фото Запорізької ОВА

Сьогодні вночі у Запоріжжі пролунали вибухи, у місті та області оголошена повітряна тривога.

Джерела: "Суспільне" у Telegram, читачі "УП"

Деталі: Кореспондент "Суспільного" повідомив, що у Запоріжжі чутно звуки вибухів.

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Інформацію також підтвердили читачі "Української правди". Вони розповіли, що у місті було чути три дуже гучні вибухи.   

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв закликав містян перебувати в укриттях.

"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!" – написав він у Telegram.

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Оновлено о 1:30. Куртєв повідомив, що можна покидати укриття. У Запоріжжі закінчилася повітряна тривога. 

Теми: вибухЗапоріжжяРосія
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