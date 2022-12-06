У Києві викрили в колабораціонізмі батька одіозного ексадвоката

Столичні правоохоронці викрили киянина, який публічно підтримав дії країни-агресора.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Повідомляється, що прихильником "руського міра" виявився 67-річний мешканець столиці, уродженець Сумської області.

За даними джерела УП, викритий колаборант – батько ексадвоката Валентина Рибіна, який свого часу захищав обвинувачених у справах Євромайдану, російських полонених, колаборантів та проросійських діячів.

Чоловіку повідомлено про підозру за фактом публічного заперечення збройної агресії РФ проти України та публічних закликів до підтримки рішень і дій держави-агресора.

За даними слідства, батько Рибіна неодноразово розміщував на власній сторінці у соціальній мережі антиукраїнські публікації, що виправдовують та визнають правомірною збройну агресію РФ проти України, а також дії російської армії на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

Під час обшуку за місцем мешкання чоловіка правоохоронці вилучили проросійські агітаційні буклети із забороненою символікою, георгіївські стрічки, російські рублі тощо.

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Вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

Нагадаємо: За даними "Новинарні", наприкінці березня 2022 року Валентин Рибін покинув Україну, виїхавши до Іспанії, користуючись таким правом як батько трьох малолітніх дітей.

1 квітня йому поштою повідомили про підозру у виготовленні, поширенні комуністичної, нацистської символіки та пропаганді комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

У вересні кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Тернопільської області позбавила Валентина Рибіна права займатися адвокатською діяльністю.