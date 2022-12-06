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Росіяни вдарили по Харківщині: загинув пенсіонер

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 6 грудня 2022, 10:17
Ілюстративне фото, НАСЛІДКИ РОСІЙСЬКИХ ОБСТРІЛІВ ХАРКОВА 27 ЛИПНЯ. ФОТО З TELEGRAM ХАРКІВСЬКОЇ ОВА

Російські окупанти обстріляли з артилерії Харківщину – загинув пенсінер, пошкоджені приватні будинки.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Пряма мова: "Внаслідок обстрілів росіян у с. Обухівка, що в Куп’янському районі, загинув 68-літній чоловік. Є пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд, складських приміщень".

Деталі: Синєгубов додав, що загалом під артилерійськими обстрілами окупантів опинились Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони.

Він нагадав, що триває добровільна евакуація з Куп‘янщини у більш безпечні місця області. Місцева влада та волонтери евакуювали вже 217 людей, ще 68 заявок в роботі.

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Теми: Харківська областьжертвивійна
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