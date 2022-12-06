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Росіяни хочуть знести 950 будинків в окупованому Маріуполі – міська рада

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 6 грудня 2022, 10:56
Знищені обстрілами будинки у Маріуполі, фото з Telegram Маріупольської міської ради

Російські окупанти планують знести 950 будинків у захопленому Маріуполі, у тому числі в центрі міста.

Джерело: пресслужба Маріупольскої міської ради 

Дослівно: "Це чергове бажання сховати свої злочини та викреслити довоєнний, мирний, український Маріуполь з пам‘яті жителів. 950 будинків окупанти хочуть достерти з мапи нашого міста".

Деталі: Російські окупанти зносять будинки у тому числі в центрі міста. Зокрема, жителів окупованого Маріуполя попередили про знесення на проспекті Миру, 104, 106, 108, 110, 112.

Як повідомили у міськраді, Україна вже готує план відновлення міста "Mariupol Reborn", залучаючи найкращих міжнародних архітекторів та урбаністів.

 
 

Теми: Маріупольокупаціябудівництво
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