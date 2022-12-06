СБУ викрила на Київщині масову підробку перепусток для проїзду на авто у комендантську годину

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували на Київщині масштабне виготовлення і збут підроблених перепусток центральних органів влади та силових структур України, які дозволяли пересуватися автотранспортом під час комендантскьої години.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Київської міської прокуратури

Дослівно: "Під час розслідування вилучено фальшиві службові посвідчення та перепустки на спецтранспорт Офісу президента України, Верховної Ради України, Офісу Генерального прокурора, СБУ, Державного бюро розслідувань та МВС".

Деталі: Повідомляється, що вартість підробленого документа коливалась від $50 до $500. Сума залежала від назви "відомства" і термінів використання.

За даними слідства, оборудку організував працівник проєктної організації в Обухові. Для серійного виготовлення підробок використовував спеціалізовану комп’ютерну техніку установи.

Готові "документи" ділок виставляв на продаж через анонімні акаунти в Даркнеті та у Telegram. Гроші від "замовників" він отримував на криптогаманці та банківські картки, оформлені на сторонніх осіб.

За оперативними даними, зловмисник намагався збути більше ніж 2 тис. "липових" перепусток.

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В Службі безпеки кажуть, що викриття схеми запобігло можливому використанню підробки російськими ДРГ для проїзду на автошляхах України.