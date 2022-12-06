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Зеленський приїхав на Донбас і записав звідти привітання для ЗСУ

Олександр ШумілінВівторок, 6 грудня 2022, 12:27
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Президент Володимир Зеленський записав привітання Збройним силам України перебуваючи поблизу Слов’янська в Донецькій області.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Шановні військово службовці, шановні ветерани. Від щирого серця я вітаю вас із великим святом, з цим великим днем – днем Збройних сил України".

"Зараз рік ЗСУ. Час ЗСУ. Всі бачать, хто такі українські захисники і захисниці. Хтось прозвав себе другою армією світу. Але всі бачать у кого перше місце. Всі бачать вашу міць, гарт, ваші уміння, ваші стандарти, стандарти України".  

Деталі: Зеленський попросив усіх знайти час і у вівторок вшанувати хвилиною мовчання усіх загиблих захисників України. Також Офіс президента опублікував відео нагородження Зеленським українських бійців на передовій.

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Теми: Зеленськийармія
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