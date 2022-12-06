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Посольство України в Румунії отримало два підозрілих конверти, викликали саперів

"Європейська правда"Вівторок, 6 грудня 2022, 12:52

Посольство України, яке розташоване в столиці Румунії - Бухаресті, отримало два підозрілі конверти 6 грудня близько 11:00 за місцевим часом

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24

Поліція виїхала на місце події, щоб убезпечити територію, повідомляє джерело румунського видання. На місці також перебувають піротехнічні групи для проведення конкретних перевірок.

"Групи вибухотехніків виїхали до посольства України сьогодні після дзвінка на лінію 112, в якому йшлося про те, що було отримано кілька підозрілих конвертів. Піротехніки розпочали стандартну процедуру їх дослідження. Після проведення піротехнічного контролю буде визначено, чи потрібно буде їх вилучати та безпечно транспортувати", - зазначає видання.

Нагадаємо, 5 грудня в Іспанії поліція вилучила у поштовому відділенні нові конверти, в яких були очі тварин, адресовані українським дипломатичним установам з метою залякування.

"Загалом вже маємо 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам в 12 країнах. Як вже зазначав Дмитро Кулеба, українських дипломатів не залякати і не зламати. Ми будемо і надалі ефективно працювати на захист України від ворога та нашу перемогу", - написав речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй Facebook-сторінці.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомляв, що пакети із збоченими погрозами у вигляді вирваних очей тварин зафіксували в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Австрії, Чехії, Ватикані, Франції.

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Теми: РумуніяУкраїнадипломатичні відносини
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