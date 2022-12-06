Підстрелив поліцейського: В Ростовській області РФ ловлять ймовірного дезертира з кулеметом
У російському місті Новошахтинськ Ростовської області розшукують військового із кулеметом, який поранив поліцейського.
Джерело: повідомлення російського видання Baza
Деталі: Поліцейським із Новошахтинська наказали вдягнути бронежилети та озброїтися автоматами, оскільки у місті шукають чоловіка з кулеметом, який поранив поліцейського.
У місті введено план "Сирена". Силовики розшукують невідомого чоловіка зростом 180-190 сантиметрів, одягненого в камуфляж і озброєного кулеметом. За попередніми даними, він скоїв напад на поліцейських - один співробітник дістав поранення у таз.
Після перестрілки невідомому вдалося втекти - зараз його шукають у місті та найближчих районах.
Чоловік може бути дезертиром. Наразі в місті закривають виїзди та дитячі садки.