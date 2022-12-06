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Підстрелив поліцейського: В Ростовській області РФ ловлять ймовірного дезертира з кулеметом

Олександр ШумілінВівторок, 6 грудня 2022, 13:26
Фото: Hromadske

У російському місті Новошахтинськ Ростовської області розшукують військового із кулеметом, який поранив поліцейського.

Джерело: повідомлення російського видання Baza

Деталі: Поліцейським із Новошахтинська наказали вдягнути бронежилети та озброїтися автоматами, оскільки у місті шукають чоловіка з кулеметом, який поранив поліцейського.

У місті введено план "Сирена". Силовики розшукують невідомого чоловіка зростом 180-190 сантиметрів, одягненого в камуфляж і озброєного кулеметом. За попередніми даними, він скоїв напад на поліцейських - один співробітник дістав поранення у таз.

Після перестрілки невідомому вдалося втекти - зараз його шукають у місті та найближчих районах.

Чоловік може бути дезертиром. Наразі в місті закривають виїзди та дитячі садки.

Теми: Росіявійна
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