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У Мелітополі підірвали колаборанта-соратника Киви

Ірина БалачукВівторок, 6 грудня 2022, 13:02
У Мелітополі підірвали колаборанта-соратника Киви
Волик і Кива. Фото "РИА-Мелітополь"

Вранці 6 грудня у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали місцевого колаборанта Миколу Волика – він перебуває в лікарні.

Джерело: Центр національного спротиву, мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно Спротив: "6 грудня у Мелітополі пролунав вибух, внаслідок якого постраждав місцевий зрадник Микола Волик".

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Деталі: Повідомляється, що вибух пролунав о 6:30 поблизу під’їзду, де живе колаборант. Волика госпіталізували.

За даними ЦНС, зрадник займався "кришуванням" бізнесу, обіцяючи "спокій від окупантів".

Тих, хто відмовлявся платити, кидали у "підвал".

ВІДЕО ДНЯ

Федоров нагадав, що Волик до повномасштабного вторгнення Росії в Україну очолював місцеву ланку Соціалістичної партії і був депутатом Мелітопольської районної ради.

Теми: МелітопольвибухколабораціяСоцпартія
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