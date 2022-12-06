У Мелітополі підірвали колаборанта-соратника Киви
Вівторок, 6 грудня 2022, 14:02
Вранці 6 грудня у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали місцевого колаборанта Миколу Волика – він перебуває в лікарні.
Джерело: Центр національного спротиву, мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram
Дослівно Спротив: "6 грудня у Мелітополі пролунав вибух, внаслідок якого постраждав місцевий зрадник Микола Волик".
Деталі: Повідомляється, що вибух пролунав о 6:30 поблизу під’їзду, де живе колаборант. Волика госпіталізували.
За даними ЦНС, зрадник займався "кришуванням" бізнесу, обіцяючи "спокій від окупантів".
Тих, хто відмовлявся платити, кидали у "підвал".
Федоров нагадав, що Волик до повномасштабного вторгнення Росії в Україну очолював місцеву ланку Соціалістичної партії і був депутатом Мелітопольської районної ради.
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