Засуджений за тероризм брат Царьова проситься на обмін

Брат колишнього нардепа-зрадника та одного з організаторів кремлівського проєкту "новоросія" Олега Царьова Михайло отримав вирок за статтею "тероризм" і просить обміняти його на українських полонених.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому покарання до 5 років позбавлення волі. Тепер засуджений просить включити його до списків обміну на українців, які перебувають в полоні росіян".

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Деталі: Співробітники спецслужби затримали його у травні 2022 року під час спецоперації у Дніпрі.

За даними слідства, він виконував завдання російських спецслужб щодо дестабілізації суспільно-політичної обстановки в області.

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Для цього здійснював підготовку серії вибухів на стратегічно важливих об’єктах транспортної і критичної інфраструктури.

За це окупанти обіцяли йому "крісло" голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації у разі захоплення регіону.

Вказано, що співробітники Служби безпеки своєчасно викрили зловмисника і встановили за ним контроль ще на первинному етапі підривної діяльності.