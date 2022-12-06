Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Засуджений за тероризм брат Царьова проситься на обмін

Валентина РоманенкоВівторок, 6 грудня 2022, 14:32
Михайло Царьов. скриншот

Брат колишнього нардепа-зрадника та одного з організаторів кремлівського проєкту "новоросія" Олега Царьова Михайло отримав вирок за статтею "тероризм" і просить обміняти його на українських полонених.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому покарання до 5 років позбавлення волі. Тепер засуджений просить включити його до списків обміну на українців, які перебувають в полоні росіян".

Деталі: Співробітники спецслужби затримали його у травні 2022 року під час спецоперації у Дніпрі.

За даними слідства, він виконував завдання російських спецслужб щодо дестабілізації суспільно-політичної обстановки в області.

Для цього здійснював підготовку серії вибухів на стратегічно важливих об’єктах транспортної і критичної інфраструктури.

ВІДЕО ДНЯ

За це окупанти обіцяли йому "крісло" голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації у разі захоплення регіону.

Вказано, що співробітники Служби безпеки своєчасно викрили зловмисника і встановили за ним контроль ще на первинному етапі підривної діяльності.

Теми: СБУтероризмобмін
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відео, оновленоРФ вдарила по міському ринку та заправках: 8 загиблих на Донеччині

ВАКС відправив у СІЗО бізнесмена Кауфмана, але визначив альтернативу застави

фотоЗеленський і "дух України" стали символом року за версією Time

оновленоСвященника УПЦ МП посадили на 12 років: "зливав" окупантам дані про ЗСУ та патріотів

відеоЛавров розповів, як "не по-людськи" ходив у туалет на саміті ОБСЄ

США затвердили в оборонному бюджеті додаткові $800 млн для України

Усі новини...
СБУ
СБУ викрила на Київщині масову підробку перепусток для проїзду на авто у комендантську годину
В Херсоні затримали екскерівника банку РФ: допомагав Сальдо впроваджувати рубль
СБУ прийшла до УПЦ МП на Полтавщині: шукають "руський мір"
Останні новини
16:55
відеоЗатримано агента РФ, який "полював" за українськими "Нептунами" - СБУ
16:52
фотоНад графіті Бенксі у Києві з’явилося скло
16:46
Путін заявив, що в Україні вже 150 тисяч мобілізованих і додатковий набір "не має смислу"
16:33
Путін переконує, що Росія бореться за свої національні інтереси "мирними засобами"
16:32
"єДокумент" в "Дії" працюватиме навіть без інтернету
16:29
Українські біженці, які працюють у Латвії, з 1 січня повинні обов'язково вчити латиську мову
16:27
Росіяни масово продають нерухомість в Криму: як українцям повернути житло після деокупації
16:21
Іранські жінки стали Героями року 2022 за версією TIME
16:15
Світовий банк попереджає про зростання боргового тягаря для бідних країн
16:13
відео, оновленоРФ вдарила по міському ринку та заправках: 8 загиблих на Донеччині
Усі новини...