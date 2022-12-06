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Засуджений за тероризм брат Царьова проситься на обмін

Валентина РоманенкоВівторок, 6 грудня 2022, 13:32
Засуджений за тероризм брат Царьова проситься на обмін
Михайло Царьов. скриншот

Брат колишнього нардепа-зрадника та одного з організаторів кремлівського проєкту "новоросія" Олега Царьова Михайло отримав вирок за статтею "тероризм" і просить обміняти його на українських полонених.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому покарання до 5 років позбавлення волі. Тепер засуджений просить включити його до списків обміну на українців, які перебувають в полоні росіян".

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Деталі: Співробітники спецслужби затримали його у травні 2022 року під час спецоперації у Дніпрі.

За даними слідства, він виконував завдання російських спецслужб щодо дестабілізації суспільно-політичної обстановки в області.

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Для цього здійснював підготовку серії вибухів на стратегічно важливих об’єктах транспортної і критичної інфраструктури.

За це окупанти обіцяли йому "крісло" голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації у разі захоплення регіону.

Вказано, що співробітники Служби безпеки своєчасно викрили зловмисника і встановили за ним контроль ще на первинному етапі підривної діяльності.

Теми: СБУтероризмобмін
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