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Кулеба закликав Берлін зняти табу на постачання Україні танків Leopard 2

"Європейська правда"Вівторок, 6 грудня 2022, 13:43

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і напереш ті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і  БМП Marder.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, пише "Європейська правда".

Кулеба висловив вдячність Німеччині за рішення посилити протиповітряну оборону України та передати додатково сім зенітних установок Gepard. Він згадав про відео її ефективної роботи проти російських ракет і сказав, що відправив це відео німецькій колезі зі словами вдячності.

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Водночас, за словами міністра, українські дипломати продовжують докладати зусиль у переговорах з німецькою стороною щодо передачі Україні танків Leopard 2 та системи ППО Patriot.

"Німецька сторона вже продемонструвала лідерство у постачанні систем протиракетної оборони Iris-T і іншого важливого озброєння. Ми розраховуємо на лідерство і в передачі  Patriot, танків Leopard 2 та БМП Marder. Не може бути жодних табу у питаннях допомоги Україні зброєю для захисту всієї Європи від збройної агресії РФ" - заявив Кулеба.

Він також вчергове закликав партнерів посилити військову підтримку України.

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"Особливо критичним є сьогодні допомогти Україні захиститися від російських ракетних обстрілів. Не потрібно шукати виправдань і відкладати ключові рішення. Час закрити небо над Україною, зробити це за допомогою систем ППО, які мають надійти в Україну у достатній кількості" - заявив Кулеба.

Теми: Кулеба ДмитроНімеччинаУкраїназброя
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