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Прогноз від Буданова: Пропагандисти готують Росію до поразки, це уже вирішене питання

Альона Мазуренко Вівторок, 6 грудня 2022, 14:24
Прогноз від Буданова: Пропагандисти готують Росію до поразки, це уже вирішене питання
КИРИЛО БУДАНОВ. ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН, УП

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що російські пропагандисти змінили риторику і тепер критикують російський генералітет та обговорюють своє небажання програти війну. За словами Буданова, програш Росії - це уже вирішене питання.

Джерело: Буданов в ефірі телемарафону 

Пряма мова: "Україна вже перемогла. Це вже відчувають всі у світі та й у нас це розуміють. Так, буде важко ще певний період часу, але глобально це нічого не змінить...

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Я думаю, що ви побачили, що за останні три місяці риторика всіх кремлівських пропагандистів різко змінилася.

Спочатку вони почали обережно критикувати своє керівництво, потім - вищий генералітет і зараз вони уже дійшли до того, що про перемогу не йде мова, аби не програти, але всі розуміють, що це нереально. Програш уже очевидний.

Ще раз кажу, будуть іще трохи певні важкі часи, але програш Росії - це уже вирішене питання і вони самі це чудово знають".

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Деталі: За словами керівника ГУР, Україна згідно з його попередніми прогнозами, "рухається по графіку".

Буданов розповів, що в Росії завжди були два ворогуючі табори: ті, хто має більш ліберальні погляди і ті, хто підтримує проросійську диктатуру.

Але наразі, за словами глави розвідки, в Росії відбувається поділ не просто на лібералів і не лібералів, а окупанти починають ділитися за принципом, "яка група прийде до влади наступною".

Він також закликав не сподіватися на масовий внутрішній конфлікт із мітингами росіян у великих містах, бо "Росія не така країна".

Теми: розвідкавійнаРосіяпропаганда
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