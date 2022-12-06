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Кулеба: Розмова про системи Patriot рухається зі швидкістю танка, але просувається

Валентина РоманенкоВівторок, 6 грудня 2022, 16:04
Дмитро Кулеба. фото з Twitter

Українська сторона порушує питання американських танків і систем ППО Patriot під час кожної зустрічі і контакту з представниками США.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, цитує "Укрінформ".

Пряма мова: "На кожній міжнародній зустрічі, під час кожного контакту зі Сполученими Штатами і на рівні президента, і на рівні керівника його офісу, і на моєму рівні ми порушуємо теми і американських танків, і систем Patriot".

Деталі: Міністр додав, що ця розмова з низки причин не проста, але вона рухається: "Безумовно, мені б хотілося, щоб вона рухалася з швидкістю літака, але вона рухається зі швидкістю танка, тому займає час".

Водночас глава МЗС України зауважив, що всі партнери дійсно докладають максимальних зусиль, щоб допомогти Україні вирішити найбільш нагальні проблеми.

Кулеба запевнив, що за результатами заходів у Бухаресті, під час міністерської зустрічі НАТО, може сказати, що саме лідерство Сполучених Штатів у мобілізації та вирішенні низки і економічних, і логістичних питань постачання трансформаторів, генераторів та іншого обладнання є не просто важливих, а в буквальному сенсі рятівним.

Пряма мова: "Ми будемо і надалі вирішувати всі питання, пов’язані з постачанням будь-якої зброї, тому що для нас тут немає жодних заборонених тем і навіть якби нас тут теоретично хтось попросив не порушувати те чи інше питання, ми б все одно продовжили б тиснути і шукати можливості для рішення".

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Теми: ППОМЗС
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