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У Харкові новорічну ялинку встановлять у метро

Олександр ШумілінВівторок, 6 грудня 2022, 17:37
Фото ілюстративне

У Харкові з міркувань безпеки новорічну святкову ялинку встановлять на станції метро.

Джерело: Радіо Свобода, яка цитує мера Харкова Ігоря Терехова з ефіру загальнодержавного марафону

Пряма мова: "Ми розуміємо, що йде жорстока війна і ми розуміємо, що коли ми прикрашали нашу красиву ялинку на найбільшій площі Європи – площі Свободи, – це зараз неможливо зробити.

Тому було ухвалене рішення прикрашати ялинку на станції метро. Це є безпечно, і тому ми це робимо. Уже вчора ми завезли туди ялинку і будемо її прикрашати".

Передісторія: У Києві встановлять головну ялинку країни, не зважаючи на петицію про недоцільність святкових заходів в умовах війни.

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Теми: Харківметровійна
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