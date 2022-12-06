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Окупанти влучили по промисловому підприємству в Кривому Розі, поранили працівника

Альона Мазуренко , Роман ПетренкоВівторок, 6 грудня 2022, 20:41
ВІЛКУЛ, СКРИНШОТ

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що росіяни влучили в об'єкт промислової інфраструктури у Кривому Розі.

Джерело: Вілкул у Telegram, голова ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Кривий Ріг. Ракетний удар по об'єкту промислової інфраструктури".

Деталі: Повітряної тривоги у місті не оголошували, але воно знаходиться неподалік від окупованих росіянами територій. 

Оновлено: Пізніше ОВА повідомила подробиці удару – росіяни влучили по промисловому підприємству, є руйнування.

Внаслідок атаки постраждав 38-річний працівник. Він з опіками у лікарні.

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Теми: Кривий Рігобстрілвійнаокупація
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