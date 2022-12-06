Окупанти влучили по промисловому підприємству в Кривому Розі, поранили працівника
Вівторок, 6 грудня 2022, 20:41
Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що росіяни влучили в об'єкт промислової інфраструктури у Кривому Розі.
Джерело: Вілкул у Telegram, голова ОВА Валентин Резніченко
Пряма мова: "Кривий Ріг. Ракетний удар по об'єкту промислової інфраструктури".
Деталі: Повітряної тривоги у місті не оголошували, але воно знаходиться неподалік від окупованих росіянами територій.
Оновлено: Пізніше ОВА повідомила подробиці удару – росіяни влучили по промисловому підприємству, є руйнування.
Внаслідок атаки постраждав 38-річний працівник. Він з опіками у лікарні.
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