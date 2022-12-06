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Медведєв: Якби не ядерна зброя, Росію порвали б на частини

"Українська правда"Вівторок, 6 грудня 2022, 18:06
Медведєв: Якби не ядерна зброя, Росію порвали б на частини
Фото: РИА Новости

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що цілісність Росії забезпечується завдяки силам ядерного стримування.

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує Медведєва

Пряма мова Медведєва: "Якби не стратегічний ядерний арсенал, нас би порвали на частини. Величезна країна, багата, і всі дивляться і думають, як би чогось відняти або поділити на частини, а потім потихеньку все це привласнити".

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"І як це не жорстко прозвучить, значною мірою це утримує найгарячіші голови, особливо в недружніх нам альянсах, від ухвалення антиросійських рішень. Так було, так є і так буде".

Деталі: Медведєв також заявив, що у РФ достатньо всіх видів озброєнь і що він сам пише повідомлення у своєму каналі в Теlegram і що за нього "таку штуковину ніхто не напише".

Теми: РосіяМедведєвядерна зброя
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