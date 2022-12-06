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Норвегія передає майже 15 млн євро для місії ЄС із тренування українських військових

"Європейська правда"Вівторок, 6 грудня 2022, 18:36

Європейський Союз та Норвегія у вівторок адміністративну угоду про надання останньою добровільного фінансового внеску до Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine) на 2023 рік.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомила пресслужба Ради ЄС.

У межах угоди Норвегія передає на функціонування місії 150 мільйонів норвезьких крон (приблизно 14,5 мільйона євро) до Європейського фонду миру, рішення про що було оголошене норвезьким урядом ще 31 жовтня.

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"Сьогоднішнє підписання формалізує це рішення і забезпечить набуття чинності угоди та ефективний внесок Норвегії у тренування та оснащення Збройних Сил України в межах Місії ЄС з надання військової допомоги", – зазначається в повідомленні.

Рада ЄС підкреслює, що Норвегія стала першою країною за межами ЄС, яка зробила фінансовий внесок до Європейського фонду миру, "що є підтвердженням тісної співпраці Норвегії з ЄС у питаннях безпеки та оборони, а також її твердої підтримки України у захисті свободи та суверенітету".

"Фінансова підтримка Норвегією місії ЄС із надання військової допомоги Україні надасть додатковий поштовх для підготовки та оснащення Збройних Сил України, які продовжують свою мужню боротьбу проти російської агресії", – наголосив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

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Раніше він оголосив, що вже 24 країни Європейського Союзу надали свої пропозиції для участі у новій місії із навчання українських військових.

Нова тренувальна місія Європейського союзу для військових Збройних сил України (EUMAM Ukraine) досягла повної оперативної готовностіМандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме 106,7 млн євро. 

Місія забезпечуватиме координацію з двосторонніми заходами держав-членів на підтримку України, а також з іншими міжнародними партнерами, і буде відкритою для участі третіх держав.

Теми: НорвегіяЗбройні сили
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