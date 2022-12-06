В Одесі відновили водопостачання, з теплом майже 90% споживачів

Після ракетного обстрілу, влаштованого Росією 5 грудня, водопостачання і водовідведення в Одесі відновлено в повному обсязі, близько 90% городян уже забезпечені теплом.

Джерело: речник Одеської ОВА Сергій Братчук про ситуацію в Одесі станом на 19:00 вівторка 6 грудня

Пряма мова: "Водопостачання та водовідведення відновлено по всьому місту (Одеса). Вдень у тих районах, де не було води, її забезпечували комунальні автівки.

Теплопостачання. 11 районних та квартальних котелен і Одеська ТЕЦ працюють у штатному режимі. Це близько 88% абонентів. Тобто з теплом вже більше 600 тисяч одеситів".

Деталі: Братчук зазначив, що ДТЕК та Укренерго працюють над відновленням потужностей для подачі електроенергії в усі райони міста. На допомогу їм направлена комунальна техніка.