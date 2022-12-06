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Німеччина відмовилася передавати ЗРК Patriot Україні, їх розмістять у Польщі

"Європейська правда"Вівторок, 6 грудня 2022, 21:09
Система Patriot у Польщі, фото Picture Alliance via Getty Images

Міністри оборони Польщі та Німеччини Маріуш Блащак і Крістіне Ламбрехт у вівторок обговорили розміщення зенітно-ракетних комплексів Patriot на польській території, що означає відмову від пропозиції передати їх Україні.

Про це за підсумками розмови повідомив глава польського Міноборони, повідомляє "Європейська правда".

"Після розмови з представниками Міноборони Німеччини я був розчарований рішенням про відмову в підтримці України. Розміщення Patriot на Західній Україні підвищило б безпеку поляків та українців. Тому ми продовжуємо підготовку до розміщення пускових установок на території Польщі та підключення їх до нашої системи управління", – написав він у Twitter.

Раніше міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт після інциденту у Пшеводуві, коли внаслідок падіння ракети загинули двоє людей, запропонувала допомогу Польщі, зокрема системи Patriot та винищувачі Eurofighter, які охоронятимуть польський повітряний простір.

Після цього лідер польської владної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що для безпеки Польщі було б краще, якби Німеччина запропонувала системи протиповітряної оборони Patriot не їй, а Україні.

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У відповідь Німеччина заявила, що обговорює з союзниками прохання Польщі про відправлення німецьких систем Patriot до України. При цьому Варшава виступила проти надання Україні власних ЗРК Patriot, які замовила у США.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що українська сторона веде переговори з Німеччиною, а також США щодо розміщення в Україні систем Patriot.

Теми: НімеччинаПольщазброяУкраїна
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