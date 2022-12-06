У Дніпрі лунають вибухи – ЗМІ
Вівторок, 6 грудня 2022, 21:14
У місті Дніпро ввечері 6 грудня лунають звуки вибухів.
Джерело: "Суспільне", голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук
Деталі: Про те, що у Дніпрі чутно звуки вибухів, кореспонденти "Суспільного" повідомили о 22:02.
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У місті та області на цей час оголошена повітряна тривога.
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук натякнув, що росіяни задіяли дрони "Шахед", які через характерний звук називають "мопедами".
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