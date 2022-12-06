Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Дніпрі лунають вибухи – ЗМІ

Олена РощінаВівторок, 6 грудня 2022, 21:14

У місті Дніпро ввечері 6 грудня лунають звуки вибухів.

Джерело: "Суспільне", голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук

Деталі: Про те, що у Дніпрі чутно звуки вибухів, кореспонденти "Суспільного" повідомили о 22:02. 

Реклама:

У місті та області на цей час оголошена повітряна тривога.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук натякнув, що росіяни задіяли дрони "Шахед", які через характерний звук називають "мопедами". 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ДніпроДніпропетровська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Дніпро
У Дніпрі патрульний застрелив чоловіка, який чинив опір
До 10 зросла кількість постраждалих від удару по Дніпру
Ворог вдарив ракетами по Дніпру: 7 постраждалих, багато пошкоджень
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: