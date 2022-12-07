Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кремль, ймовірно, готує другу хвилю мобілізації – ISW

"Українська правда"Середа, 7 грудня 2022, 04:55
Кремль, ймовірно, готує другу хвилю мобілізації – ISW
РОСІЙСЬКІ МОБІЛІЗОВАНІ, ФОТО GETTY IMAGES

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що влада РФ, попри офіційні заперечення, ймовірно, готується до другої хвилі мобілізації.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики інституту нагадали, що адміністрація російського президента прямо заперечила чутки про другу хвилю мобілізації, очевидно, намагаючись вгамувати зростаюче невдоволення в російському суспільстві.

Реклама:

Водночас ISW вважає, що Кремль, схоже, відходить від обмежених повідомлень про війну, які він використовував для зменшення занепокоєння серед широкої російської громадськості щодо війни. Так, в інституті відзначили, що Бєлгородська та Курська області оголосили про формування загонів територіальної оборони, наражаючи багатьох цивільних осіб на небезпеку війни під абсурдним приводом загрози українського наземного вторгнення в прикордонні регіони Росії. А московські чиновники навіть розклеїли оголошення про спеціальну військову операцію по всьому місту, що раніше можна було спостерігати лише у віддалених містах та селищах влітку 2022 року на тлі кампаній з набору добровольців.

В ISW припускають, що здійснених інформаційних заходів, ймовірно, недостатньо, щоб переконати широкі верстви російського населення в необхідності додаткової мобілізації, враховуючи низьку реакцію на рекламні кампанії з набору добровольців влітку.

Аналітики переконані, що Кремль ризикує ще більше підірвати довіру до себе, оголосивши нову хвилю мобілізації, про яку говорять неофіційні джерела, але яка не обговорюється російськими офіційними особами.

ВІДЕО ДНЯ

"Рішення Путіна віддати наказ про другу хвилю мобілізації, загальну мобілізацію або навіть офіційне оголошення війни Україні не усуне внутрішні обмеження російської військової потужності, доступної для війни в Україні в короткостроковій перспективі. Міністерство оборони Росії може одночасно готувати лише близько 130 тис. призовників під час дворічного призовного циклу в мирний час і з великими складнощами намагається підготувати більшу кількість мобілізованих чоловіків за коротший період", – йдеться у повідомленні інституту.

В ISW вважають, що оголошення Кремля про фіктивне закінчення мобілізації 28 жовтня свідчить про визнання міністерством оборони Росії, що йому не вистачає можливостей для одночасного проведення мобілізації резерву та призову на строкову військову службу.

"Зусилля Кремля щодо формування збройних сил залишаються залежними від його здатності інвестувати час і матеріальні ресурси у свій персонал, а ці вимоги погано узгоджуються з відсутністю довгострокового стратегічного планування", – додали в інституті.

Основні висновки ISW:

  • Кремль безпосередньо відреагував на російські чутки про другу хвилю мобілізації, очевидно, намагаючись вгамувати зростаюче занепокоєння в суспільстві, однак є кілька ознак того, що Росія все ж таки має намір провести другу хвилю мобілізації.
  • Ігор Гіркін, колишній командир російських бойовиків та відомий критик у російському інформаційному просторі, повернувся до Telegram після майже двомісячного перебування в Україні і використав своє повернення, щоб запропонувати гострий звіт про ситуацію на фронті з перших вуст.
  • Українські війська, ймовірно, здобули нещодавні перемоги на північному сході Харківської області, а російські війська проводили обмежені атаки та оборонялися від українських контрнаступальних дій.
  • Російські війська продовжували проводити наземні атаки поблизу Бахмута та Авдіївки.
  • Російські джерела стверджують, що російські війська здійснили незначне територіальне просування поблизу Бахмута, але окупанти не досягли успіху в своїх спробах оточити місто.
  • Російська влада, швидше за все, проводить інформаційну операцію, щоб переконати росіян у безпеці та цілісності мосту через Керченську протоку після ремонту його прогонової будови.
  • Речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова 5 грудня спростувала чутки про те, що Росія готується передати контроль над Запорізькою атомною електростанцією іншому суб'єкту.
  • Російська окупаційна влада продовжує посилювати заходи безпеки на окупованих територіях.

Теми: Росіямобілізаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Резніков: Питання про додаткову мобілізацію в Україні зараз не стоїть
У Польщі почали збір коштів на зимову форму для українських військових
Джонсон привітав українських військових з їхнім днем
Ми не заважаємо Україні розвивати ударний потенціал великої дальності – глава Пентагону
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: