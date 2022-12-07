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Росіяни атакували Україну "Шахедами": за добу 17 дронів збили – Генштаб

"Українська правда"Середа, 7 грудня 2022, 07:42
ІРАНСЬКІ ДРОНИ "SHAHED 136", ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО MIL.IN.UA

За минулу добу Збройні сили України збили 17 російських безпілотників, зокрема 14 дронів "Shahed-136".

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "За минулу добу наші воїни збили 14 ударних дронів типу "Shahed-136", один БпЛА "Орлан-10" та ще 2 ворожих безпілотники, тип яких уточнюється".

Нагадаємо: 6 грудня Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах 10 населених пунктів Донеччини і Луганщини.

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Теми: безпілотникиЗбройні силиРосія
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