Розвідка Британії пояснила, нащо РФ посилено готує "оборону" в Бєлгородській області

Російська влада просуває оборонні приготування на своїй міжнародно визнаній території, щоб розпалити патріотичні почуття громадян.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії у середу, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що останнім часом Росія почала розширювати оборонні позиції вздовж міжнародного кордону з Україною та вглиб Бєлгородської області. 6 грудня 2022 року бєлгородський губернатор оголосив про створення місцевих "загонів самооборони".

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Про копання окопів у Бєлгороді повідомлялося принаймні з квітня 2022 року, але нові споруди, ймовірно, є складнішими системами, призначеними для відбития механізованого нападу, йдеться у огляді.

"Існує реальна можливість того, що російська влада просуває оборонні приготування на міжнародно визнаній російській території, щоб розпалити патріотичні почуття. Однак, ймовірно, це ілюструє щиру (але хибну) впевненість деяких російських керівників у тому, що існує реальна загроза вторгнення українських військ. Недостатність стратегічної оцінки є одним з критичних недоліків центральної російської урядової архітектури, про що свідчить початкове рішення Росії про вторгнення в Україну", - йдеться в огляді.

Неупереджений офіційний аналіз майже напевно часто підривається схильністю до групового мислення та політично вигідних висновків, додала британська розвідка.

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Напередодні розвідка Британії повідомляла, що РФ може розосередити бомбардувальники після вибухів в Енгельсі та Дягілєво.