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Розвідка Британії пояснила, нащо РФ посилено готує "оборону" в Бєлгородській області

Середа, 7 грудня 2022, 09:23
Розвідка Британії пояснила, нащо РФ посилено готує оборону в Бєлгородській області
Getty Images

Російська влада просуває оборонні приготування на своїй міжнародно визнаній території, щоб розпалити патріотичні почуття громадян.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії у середу, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що останнім часом Росія почала розширювати оборонні позиції вздовж міжнародного кордону з Україною та вглиб Бєлгородської області. 6 грудня 2022 року бєлгородський губернатор оголосив про створення місцевих "загонів самооборони".

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Про копання окопів у Бєлгороді повідомлялося принаймні з квітня 2022 року, але нові споруди, ймовірно, є складнішими системами, призначеними для відбития механізованого нападу, йдеться у огляді.

"Існує реальна можливість того, що російська влада просуває оборонні приготування на міжнародно визнаній російській території, щоб розпалити патріотичні почуття. Однак, ймовірно, це ілюструє щиру (але хибну) впевненість деяких російських керівників у тому, що існує реальна загроза вторгнення українських військ. Недостатність стратегічної оцінки є одним з критичних недоліків центральної російської урядової архітектури, про що свідчить початкове рішення Росії про вторгнення в Україну", - йдеться в огляді.

Неупереджений офіційний аналіз майже напевно часто підривається схильністю до групового мислення та політично вигідних висновків, додала британська розвідка.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні розвідка Британії повідомляла, що РФ може розосередити бомбардувальники після вибухів в Енгельсі та Дягілєво.

Теми: РосіявійнарозвідкаВелика Британія
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