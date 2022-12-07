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Росіяни вивозять дітей з окупованої Луганщини в Чечню для "перевиховання" - Гайдай

Альона Мазуренко Середа, 7 грудня 2022, 10:21
Росіяни вивозять дітей з окупованої Луганщини в Чечню для перевиховання - Гайдай
СЕРГІЙ ГАЙДАЙ. ФОТО З TELEGRAM

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти вивозять дітей з області до Чечні для "патріотичного виховання".

Джерело: Гайдай в Telegram

Дослівно: "Кадиров викрадає луганських дітей, щоб виховувати з них вбивць, які потім підуть вбивати українців.

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Загарбники масово вивозять дітей із Луганської області в Чечню для "патріотичного виховання".

Подібних випадків депортації підлітків на територію РФ уже понад сотня".

Деталі: Раніше "Центр національного спротиву" повідомив, що російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території Луганщини відзвітувала, що для 15 000 дітей від 2 до 17 років було проведено поглиблені медичні огляди.

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Завезені з Росії медики зазначили в документах обстеження, що 70% з цих дітей "потребують спеціальної медичної допомоги".

Гайдай відзначає, що саме таким заключенням росіяни прикривають депортацію дітей на територію Росії.

Теми: ЛуганськКадировокупаціявійна
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