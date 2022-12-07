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У Білорусі хочуть страчувати чиновників і військових за "держзраду"

Тетяна ЛозовенкоСереда, 7 грудня 2022, 11:16
У Білорусі хочуть страчувати чиновників і військових за держзраду
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, фото AP

У Білорусі планують запровадити смертну кару для чиновників і військових за "державну зраду".

Джерело: пресслужба Палати представників Національних зборів Білорусі

Деталі: Депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності", який вносить зміни до санкції частини 2 статті 356 КК Білорусі. Планується запровадити смертну кару за зраду державі, вчинену посадовою особою, яка обіймає держпосаду, або особою, на яку поширюється статус військовослужбовця. 

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Як йдеться в повідомленні, метою посилення покарання є "стримування та демонстрація рішучої боротьби зі зрадою державі". Також законопроект пропонує ввести відповідальність за поширення завідомо неправдивих відомостей, що дискредитують Збройні сили.

Довідково: Білорусь – єдина країна Європи, де смертна кара закріплена як міра покарання на законодавчому рівні. Європейський союз неодноразово закликав Білорусь навпаки скасувати смертну кару.

Що цьому передувало: Навесні в Білорусі ухвалили закон про смертну кару за спробу теракту.

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Теми: Білорусьдержзрада
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