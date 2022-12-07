Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі хочуть страчувати чиновників і військових за "держзраду"

Тетяна ЛозовенкоСереда, 7 грудня 2022, 12:16
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, фото AP

У Білорусі планують запровадити смертну кару для чиновників і військових за "державну зраду".

Джерело: пресслужба Палати представників Національних зборів Білорусі

Деталі: Депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності", який вносить зміни до санкції частини 2 статті 356 КК Білорусі. Планується запровадити смертну кару за зраду державі, вчинену посадовою особою, яка обіймає держпосаду, або особою, на яку поширюється статус військовослужбовця. 

Як йдеться в повідомленні, метою посилення покарання є "стримування та демонстрація рішучої боротьби зі зрадою державі". Також законопроект пропонує ввести відповідальність за поширення завідомо неправдивих відомостей, що дискредитують Збройні сили.

Довідково: Білорусь – єдина країна Європи, де смертна кара закріплена як міра покарання на законодавчому рівні. Європейський союз неодноразово закликав Білорусь навпаки скасувати смертну кару.

Що цьому передувало: Навесні в Білорусі ухвалили закон про смертну кару за спробу теракту.

Теми: Білорусьдержзрада
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Путін зазнав поразки на всіх напрямках – генерал Міллі

Росіяни завезли "Гради" на ЗАЕС: поставили біля сховища ядерного палива

В енергосистемі зберігається значний дефіцит – Укренерго

фото, відеоПодружжя російських шпигунів затримали в Одесі

Міноборони передало на озброєння ЗСУ систему, стосовно якої триває розслідування НАБУ

Путіна оголосили "невдахою року": номінація Politico

Усі новини...
Білорусь
ЗСУ провели штабне тренування біля кордону з Білоруссю
Білорусь використовує мігрантів для розвідки на кордоні з Україною
В Білорусі перевіряють бойову готовність збройних сил, кажуть, за планом
Останні новини
14:50
фотоКрадені ікони, паспорти РФ, прапор "новоросії": СБУ показала, що знайшла в УПЦ МП
14:47
НБУ підвищив вимоги до обов'язкових резервів банків
14:45
Путін цинічно заявив, що РФ нищить українську енергетику задля помсти за Кримський міст
14:38
НАБУ здалась підозрювана у розкраданні коштів Південноукраїнської АЕС особа, шукали 4 роки
14:29
Обсяги міжнародної допомоги на кінець року можуть перевищити 31 мільярд – НБУ
14:13
Червоний Хрест отримав доступ до українських військовополонених
14:04
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25%
13:49
Путін зазнав поразки на всіх напрямках – генерал Міллі
13:38
У Херсоні 60% абонентів уже з теплом – "Нафтогаз"
13:38
У Бундестазі підтвердили, що США підтримають рішення Німеччини передати Україні танки
Усі новини...