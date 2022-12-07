США виступили за поставку в Україну німецьких бойових танків Leopard - ЗМІ

Сполучені Штати дали зрозуміти уряду Німеччини, що підтримують постачання німецьких основних бойових танків Leopard 2 в Україну, якщо Берлін зважиться це зробити.

Про це німецькому виданню FAZ повідомили два джерела, які мають доступ до конфіденційної інформації з двох країн, пише "Європейська правда".

За даними джерел, радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван уже повідомив про це раднику канцлера із зовнішньої політики Єнсу Плетнера в жовтні.

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Джерело зазначило, що Салліван сказав Плетнеру телефоном, що США вітали б поставку Німеччиною Leopard 2, але це має бути зроблено з ініціативи Німеччини.

Уточнюється, що США не просили Німеччину здійснювати такі постачання.

Друге джерело повідомило, що Салліван дав зрозуміти Плетнеру у жовтні, що було б "добре", якщо б Німеччина поставила ці танки.

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Уряд Німеччини не спростував інформацію про сигнали Саллівана Плетнеру. Прессекретар уряду заявив лише, що кабінет Шольца "перебуває у постійному контакті з союзниками, особливо зі США, щодо спільних зусиль щодо підтримки України".

Канцлер Олаф Шольц неодноразово наголошував, що Німеччина діє у цьому питанні в унісон зі своїми найближчими союзниками. Досі США не поставили Україні жодного бойового танка західного заразка.

Експерти, однак, зауважують, що є вагомі аргументи на користь того, щоб спочатку поставити Україні німецькі танки. Leopard 2 є стандартним танком польської армії, тому Україна могла б мати танки цього типу, які обслуговувалися б прямо через український кордон у Польщі. З американськими танками поки що такий варіант неможливий.

Відзначається, що тільки із запасів виробників Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann Німеччина могла б надати 80 одиниць у найкоротші терміни. Ще 30 одиниць використовуватимуться у центрі бойової підготовки Бундесверу для представлення танків супротивника.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і наперешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і БМП Marder.