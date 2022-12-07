Розіграш марок від Буданова. Збір УП на реабілітацію Азову

Увага! Збір закрито. Дякуємо усім, хто долучився!

Вітаємо, друзі!

"Українська правда" разом з патронатною службою "Азову" вже зібрала на реабілітацію військових, які повернулися з полону, 3 800 000 гривень з 5 000 000.

Нам залишається зібрати 1 200 000 гривень.

А тому у нас новий потужний лот:

набір марок ГУР МО за підписом начальника Головного управління розвідки Міністерства Оборони Кирила Буданова.

Марки ГУР МО з підписом Кирила Буданова

Марки ГУР МО з підписом Кирила Буданова

Набір марок ми розіграємо серед всіх, хто задонатить від 100 гривень на банку.

Увага! Збір закрито. Дякуємо усім, хто долучився!

Також серед всіх, хто задонатить від 100 гривень, ми розіграємо:

Трофейний шматок російського денацифікованного гелікоптера МІ-28

Браслет, зроблений з останньої довоєнної партії металу "Азовсталі"

Дві картини художниці Ліберті з героями "Азовсталі"

Декоративний предмет — раритетні чавунні дверцята від грубки із заводським клеймом "Азовсталь"

Футболку Олександра Зінченка з автографом

Футболку Андрія Ярмоленка з автографами національної збірної

Набір марок "Пес Патрон"

Кримський коньяк Масандра 2010 року

Відстріляний шведський одноразовий ручний протитанковий гранатомет AT4.

Трофейний шматок російського денацифікованного гелікоптера МІ-28

Браслет, зроблений з останньої довоєнної партії металу "Азовсталі"

Футболка Олександра Зінченка з автографом

Футболку Андрія Ярмоленка з автографами національної збірної

Набір марок "Пес Патрон"

Раритетні чавунні дверцята від грубки із заводським клеймом "Азовсталь"

Малюнок зробила військовослужбовець АЗОВу з позивним Руна, яка до війни була тату майстринею

Переможців розіграшу обере алгоритм.

Чим більший внесок, тим більше шансів на перемогу. Наприклад, якщо ви перерахуєте 1000 гривень, то ви десять разів в системі в ході розіграшу.

Увага! Збір закрито. Дякуємо усім, хто долучився!

Подарунки за найбільші внески — футболка "короля футболу" Пеле з автографом та дві картини художниці Ліберті.

Футболка "короля футболу" Пеле з автографом

Обов‘язково вказуйте свій контактний номер телефону, якщо ви не клієнт Monobank.

Дякуємо за вашу увагу.

Все буде Україна!