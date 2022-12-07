Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США затвердили в оборонному бюджеті додаткові $800 млн для України

"Європейська правда"Середа, 7 грудня 2022, 13:45
скриншот

Американські законодавці погодилися надати Україні щонайменше 800 мільйонів доларів як додаткову безпекову допомогу наступного року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Закон про повноваження в галузі національної оборони на 2023 фінансовий рік, або NDAA, санкціонує додаткові видатки на Ініціативу сприяння безпеці України, що будуть на 500 мільйонів доларів більшими, ніж просив президент Джо Байденом на початку цього року.

Компромісний варіант NDAA, обов'язкового для проходження законопроєкту, що визначає політику Пентагону, став результатом багатомісячних перемовин між республіканцями та демократами в Сенаті та Палаті представників.

Загалом законопроєкт санкціонує видатки на оборону на 45 мільярдів доларів більше, ніж просив Байден, оскільки учасники перемовин у Конгресі прагнули врахувати наслідки глобальної інфляції та надати додаткову допомогу в гарантуванні безпеки України.

Раніше повідомлялося, що Європа вперше з початку війни обігнала США у зобов’язаннях щодо допомоги Україні. 

Нагадаємо, Сполучені Штати дали зрозуміти уряду Німеччини, що підтримують постачання німецьких основних бойових танків Leopard 2 в Україну, якщо Берлін зважиться це зробити. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАУкраїнавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоКрадені ікони, паспорти РФ, прапор "новоросії": СБУ показала, що знайшла в УПЦ МП

Путін пояснив, чому нищить українську енергетику – це помста

Путін зазнав поразки на всіх напрямках – генерал Міллі

Росіяни завезли "Гради" на ЗАЕС: поставили біля сховища ядерного палива

В енергосистемі зберігається значний дефіцит – Укренерго

фото, відеоПодружжя російських шпигунів затримали в Одесі

Усі новини...
США
США виступили за поставку в Україну німецьких бойових танків Leopard - ЗМІ
Сунак і Байден домовилися збільшити експорт газу зі США до Британії
Партія Байдена посилила позиції у Сенаті США після перемоги у штаті Джорджія
Останні новини
16:10
Чому у київському метро зупиняють ескалатор і які предмети туди потрапляють
16:03
відеоTikTok-тренд у ЗСУ: танець Венздей Аддамс підкорив військових
16:00
Мінекономіки почало перезапуск наглядової ради "Нафтогазу": оголосило конкурс на 4 посади
15:59
США відправлять до Естонії підрозділ з HIMARS та піхотну роту
15:59
У Мінфіні запевнили, що у бюджеті-2023 передбачені кошти на повноцінне ЗНО
15:55
Атаки на енергооб’єкти погіршили прогноз щодо ВВП цього і наступного року – НБУ
15:50
Українські пластуни передадуть Вифлеємський вогонь миру на деокуповані території та на фронт
15:45
У Єврокомісії впевнені, що з Угорщиною домовляться щодо вето на 18 млрд євро Україні
15:43
Кремль обміняв американську баскетболістку Грайнер на росіянина Бута, засудженого в США
15:42
НБУ вважає базовим сценарієм дефіцит електроенергії до 25%, але вивчає і два гірших
Усі новини...