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США затвердили в оборонному бюджеті додаткові $800 млн для України

"Європейська правда"Середа, 7 грудня 2022, 12:45
США затвердили в оборонному бюджеті додаткові $800 млн для України
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Американські законодавці погодилися надати Україні щонайменше 800 мільйонів доларів як додаткову безпекову допомогу наступного року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Закон про повноваження в галузі національної оборони на 2023 фінансовий рік, або NDAA, санкціонує додаткові видатки на Ініціативу сприяння безпеці України, що будуть на 500 мільйонів доларів більшими, ніж просив президент Джо Байденом на початку цього року.

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Компромісний варіант NDAA, обов'язкового для проходження законопроєкту, що визначає політику Пентагону, став результатом багатомісячних перемовин між республіканцями та демократами в Сенаті та Палаті представників.

Загалом законопроєкт санкціонує видатки на оборону на 45 мільярдів доларів більше, ніж просив Байден, оскільки учасники перемовин у Конгресі прагнули врахувати наслідки глобальної інфляції та надати додаткову допомогу в гарантуванні безпеки України.

Раніше повідомлялося, що Європа вперше з початку війни обігнала США у зобов’язаннях щодо допомоги Україні. 

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Нагадаємо, Сполучені Штати дали зрозуміти уряду Німеччини, що підтримують постачання німецьких основних бойових танків Leopard 2 в Україну, якщо Берлін зважиться це зробити. 

Теми: СШАУкраїнавійна
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