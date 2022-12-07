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Генсек НАТО: Росія намагається заморозити війну, щоб почати наступ навесні

"Європейська правда"Середа, 7 грудня 2022, 14:06

Росія намагається заморозити війну в Україні перед тим, як почати більш масштабний наступ навесні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на заході FT's Global Boardroom, пише "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

"Зараз в України є імпульс", - сказав Столтенберг, додавши, що столиці країн НАТО "постійно розглядають питання про те, які системи озброєнь ми хочемо поставити" Києву.

Столтенберг сказав, що, незважаючи на вірогідність того, що взимку конфлікт перейде у спокійнішу фазу, обидві сторони прагнутимуть перегрупувати і переозброїти свої сили, тому країни НАТО повинні продовжувати надавати підтримку Україні.

"Умови для дипломатичного рішення зараз відсутні. Чим більше ми хочемо мирного рішення, тим більш терміново ми повинні надати військову підтримку Україні", - сказав Столтенберг, додавши, що Росія не виявила жодних ознак бажання мирного закінчення війни.

Раніше Столтенберг високо оцінив внесок Німеччини в оборону Альянсу, а також виступив на захист Берліна, який критикують за недостатню військову допомогу Україні.

Як повідомлялося раніше, Німеччина планує передати Україні ще сім зенітних установок Gepard навесні 2023 року.

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Теми: РосіявійнаУкраїнаНАТО
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