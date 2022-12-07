"Немає сил бігти, іти – повзи": ССО показали свій спецкурс виживання і підготовки

Триває перший з початку повномасштабного вторгнення Росії кваліфікаційний курс Сил спеціальних операцій.

Джерело: відео, поширене на сторінках ССО в соцемержах, речник ССО Олександр Кіндратенко в коментарі УП

Дослівно ССО: "Кожен кандидат має свою мотивацію, але мета у них - спільна: стати фахівцем своєї справи, оператором Сил спеціальних операцій. Заради цього варто витримати усі випробування".

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Деталі: На відео зафіксовано фрагменти фізичної і психологічної підготовки.

Як пояснив УП речник ССО Олександр Кіндратенко, унікальність цього Q-курсу в тому, що він проводиться в умовах війни (загалом від початку заснування Сил спецоперацій України відбулося більше 10 таких курсів).

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Тренування триває 4 місяці. До нього набираються діючі військовослужбовці-контрактники.

Пряма мова: "На нинішній курс зайшло близько 600 людей. Зараз поступово вони відсіюються в результаті щотижневих випробувань. Зазвичай до кінця доходять 10%. Після того, як випускаються, військовослужбовці гарантовано потрапляють до частин ССО, займають свої посади в бойових групах і виконують відповідні завдання".